Edward Rebane: tööjõupuudus ei leevenda ennast ise

Koolidel ei ole tööstusele pakkuda nii palju noori, nagu ettevõtted vajavad, ja värbamisega tuleb alustada varakult, räägivad Tehnoloogiakolledži Techno TLN tööstustehnoloogia valdkonna juht Ander Sile ja Eesti Masinatööstuse Liidu juht Andri Haran.
Tänases logistikas ei määra edu enam ainult asukoht. Edu määravad infrastruktuur, kiirus ja võime teha paremaid otsuseid enne turgu. Balti riigid näitavad siin teed, kirjutab SIRIN Developmenti tegevjuht Laurynas Kuzavas.
Tõstetehnika soetamine tähendab ettevõttele sageli suurt ühekordset investeeringut, samal ajal kui rendimudel võimaldab kulusid pikema perioodi peale jaotada ning jätta raha ettevõtte põhitegevusse ja arengusse. Äripäeva küsimustele vastab uute elektritõstukite täisteenusrenti pakkuva Forklift OÜ renditeenuste ärijuht Raido Karik.