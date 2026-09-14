Martin Herem lõpetas Frankenburgiga lepingud

Tulevane kaitseminister, endine kaitseväe juhataja Martin Herem lõpetas ametisse astumise eel oma sidemed erasektoriga. Ohuhinnangu sõnastuse uuendamise nõudmisest ta ei taandu.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks lõpetas Martin Herem vahetult enne ametisse asumist sidemed Frankenburgiga ja kuidas ta põhjendab oma rolli erasektoris;
- mida plaanib Herem kaitseministrina muuta ohuhinnangu sõnastuses ning miks tema vaade tekitas kriitikat Hanno Pevkuri ja riigikaitsekomisjoni liikmete seas.
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