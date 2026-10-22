Annika Valksaare: käive saab ka tavalises Eesti tootmisettevõttes kasvada märksa kiiremini kui kulud

„Ettevõtte juht soovis, et majasiseste protsesside teemal keegi enam ühtegi e‑kirja ei saadaks, sest kirjade hulk, mis läbi käis, oli liiga suur,“ kirjeldas Marko Mets masinaehitusfirmast Tech Group ühte põhjust, miks otsustati ettevõttes infovahetus digitaliseerida.