Annika Valksaare: käive saab ka tavalises Eesti tootmisettevõttes kasvada märksa kiiremini kui kulud

Digitaliseerimisega alustades on tarkvara või seadme valikust palju tähtsam korraldada esmalt ettevõtte töö mõõdetavaks süsteemiks. Samuti tasub õppida teiste vigadest ja õnnestumistest, et mitte ise kõiki ämbreid kolistada, kirjutab Plaat Detaili tegevjuht Annika Valksaare.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millest soovitab Annika Valksaar digitaliseerimist alustada, et käive kasvaks kuludest kiiremini;
- milliseid valusaid õppetunde ja praktilisi võite tõi ERPi juurutamine tootmisettevõttes välja.