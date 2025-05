Tagasi 15.05.25, 12:00 Masinaehitaja kogemuslugu: loobusime e‑kirjadest ja digitaliseerisime infovahetuse „Ettevõtte juht soovis, et majasiseste protsesside teemal keegi enam ühtegi e‑kirja ei saadaks, sest kirjade hulk, mis läbi käis, oli liiga suur,“ kirjeldas Marko Mets masinaehitusfirmast Tech Group ühte põhjust, miks otsustati ettevõttes infovahetus digitaliseerida.

Tech Groupi kliendihaldurite tiimi juht Marko Mets jagab saates ettevõtte kolme kõige olulisemat mõõdikut ja räägib põgusalt turuolukorrast.

Foto: Harro Puusild

„Kui info ei liigu ja pidevalt tekib küsimusi ning väga palju tehakse koosolekuid lihtsalt asjade arutamiseks, sest info on kuskil kaduma läinud, siis see kõik on kulu,“ jätkas ta.

Tech Group juurutas tarkvara, mis muutis infovahetuse n‑ö kolmekihiliseks süsteemiks, mis jagab kogu majja tuleva info nii, et iga valdkonna eest vastutaja saab vaid teda puudutavad info.

Infovahetuse digitaliseerimine on ettevõtte toimimisele positiivset mõju avaldanud ja efektiivsus on läbi teinud tugeva kasvu. „Tootmise koosolekud kestsid vanasti meil esmaspäeviti umbes kolm tundi, praegu saame 45 minutiga tehtud. Koosolekute efektiivsus on väga palju muutunud,“ on Mets rahul.

Tech Groupi kliendihaldurite tiimi juht Marko Mets jagab saates “Fookuses: tark tööstus” kogemuslugu sellest, kuidas ettevõte kõikide protsessidega seotud infovahetuse digitaliseeris. Räägime lahti probleemi ja olukorra, mida ettevõte lahendama asus, ning jagame juurutusega seotud kogemusi ja reaalseid mõjusid, mis aitavad ettevõttel nüüd veelgi kiiremini kasvada.

Saadet juhib Harro Puusild.