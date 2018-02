Rohelise põrgu Jaapani koopia

Toyota ehitab Jaapanis uude katserajakompleksi kuulsa Nürburgringi väikese koopia, et saaks rahulikult oma autosid katsetada, kirjutab The Drive.

Olles prototüüpe piiluvatest autohuvilistest väsinud, otsustas Toyota ehitada massivse uue testimiskomplektsi oma Jaapani peakorteri lähedale mägedesse. Nikkei Asian Review andmetel koosneb rajatav kompleks üheteistkümnest ringrajast, millest üks ongi Nürburgringi väiksem koopia.

2,3 miljardit eurot maksev arendus laiub 650 hektaril Aichi prefektuuris ja rajad aitavad taasluua maailma valitsevaid sõiduolusid, lubades Toyotal oma järgmise põlvkonna sõidukeid erinevates oludes testida. Nürburgringi sektsioon asub 5,3 kilomeetril mägisel maastikul ja sisaldab peaaegu 76meetrist kõrgustevahet.

On palju lihtsam ja odavam viia oma auto ringraja juurde, selle asemel et rada autoni tuua, aga autotootjad kasutavad sageli oma testikeskustes tuntud ringradade kurve ja kontuure, et prototüüpe segamatus rahus privaatselt katsetada. General Motoril on Milfordis asuvas testikompleksis ringrada, mis jäljendab ikoonilisi Michigani radu. Honda ostis Ohios oma Marysville asuva tehase lähistel kokku põllumaad ja rajas sinna kuulsa Jaapani ringraja Tsukuba koopia.

Kuigi mini-Nürburgring on lõbus idee ja Toyota jääb ilmselt ilma korralikust sissetulekust, kui ei lase entusiastidel aegajalt uuel rajal kummi vilistada, on suurehituse mõte siiski mujal kui vaid kihutamises ja kiiretes ringiaegades. Palju uues kompleksis tehtavast tööst sisaldab elektrimasinate arendamist, sest just selles valdkonnas on Toyota teistest tootjatest maha jäänud.

Uus arendus pakub viie aasta pärast valmides tööd 3000 inimesele. Toyotal on üle maailma ka teisi katseradu, teiste hulgas külma ilma proovirajad Hokkaido saarel Jaapanis, tohutu kõrbekompleks Arizonas ja Toyota Motosport GmbH peakorteri kompleks Saksamaal.