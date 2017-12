Missugused maailma börsid tõusid tänavu enim?

Kuigi USA börs on purustanud tänavu rekordeid, edenesid mõnede riikide peamised börsiindeksid veelgi enam.

USA peamistest börsiindeksitest on Dow Jones tänavu tõusnud 25%, S&P 500 indeks 20% ning tehnoloogiaettevõtetest koosnev Nasdaq Composite 29%. Sellest oluliselt suuremat minekut tegid aga Argentina, Türgi, Nigeeria ja Hong Kongi aktsiad, kirjutab CNN Money.

Argentina peamine börsiindeks Merval tõusis tänavu 73%. Eelmisel aastal tõusis indeks 45% võrra.

Nigeeria All-Share indeks on küll endiselt väga kaugel oma 2008. aasta rekordist, ent ka sel aastal on indeks tõusnud 43% võrra. Mitmed analüütikud on prognoosinud, et tubli tõus peaks jätkuma ka 2018. aastal. Nigeeria majanduse taastumist on toetanud muuhulgas nafta hinna tõus.

Türgi peamine börsiindeks on tõusnud 43% ning tõusu on toetanud peamiselt ajutised maksukärped ning väikeettevõtetele mõeldud laenuprogrammid, mille eesmärk on aidata pankadel raha laenata just väiksematele ettevõtetele, et need majanduskasvu toetaksid. Vähemasti praegu näib, et reformid on olnud edukad - kolmandas kvartalis kasvas Türgi majandus 11,1%.

Hong Kongi börsiindeks Hang Seng edenes 35% võrra. Analüütikute sõnul on tõusu taga Aasia tehnoloogiagigant Tencent, mille aktsia hind on tänavu kahekordistunud. Tencenti aktsia maksab praegu 401 Hong Kongi dollarit.