Apple sai Hiinast rõõmusõnumi

USA tehnoloogiagigant Apple võib rõõmustada, sest seni vaid nukraid tulemusi näidanud Hiina turult tuli viimaks rõõmusõnum – iPhone 7 Plus pääses möödunud aasta populaarsemate telefonide sekka.

Populaarsemad nutitelefonid Hiinas möödunud aastal Oppo R9s iPhone 7 Plus Vivo X9 Oppo A57 iPhone 7 Oppo R11 Vivo Y66 Honor 8 Lite Xiaomi RedMI Note 4X Honor Enjoy 6X

Nimelt oli 2,8% kõigist müüdud telefonidest just iPhone 7 Plusid, selgub Counterpoint Researchi täna avaldatud andmetest. Sealjuures on paslik märkida, et nii iPhone 7 kui 7 Plus hindasid alandati möödunud aastal ning see võib olla põhjuseks, miks õunatelefonid hiinlastele nõnda atraktiivseks said.

Counterpoint Researchi analüütik James Yan märkis, et kuna iPhone 7 Plus on kallim kui iPhone 7, annab esimese suurem müügiedu märku sellest, et hiinlased vaatavad nutitelefoni puhul ka muid aspekte peale hinna.

Enim müüdi Hiinas eelmisel aastal aga Oppo nutitelefone R9s, mis moodustasid 3% Hiinas müüdud kõigist nutitelefonidest.

Viimased kaks aastat on Apple’ile olnud Hiinas üsna keerukad. Kohalikud telefonitootjad panevad USA tehnoloogiahiiule üldjuhul pika puuga ära. Siiski näitavad viimased majandustulemused, et asja polegi mõistlik näha nii mustades toonides – neljandas kvartalis olid Hiina müügitulemused aastases võrdluses suisa 12% paremad.

Hiina on maailma üks kõige võistluslikumaid nutitelefoniturge. Suurim turuosa on Hiinas Huaweil (19,4%), järgnevad Oppo, Vivo, Xiaomi ning Apple.