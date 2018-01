Börsihai: uus ja huvitavam esikümme!

Möödunud nädalal tegi S&P 500 „börsihai“ portfellidele tuule alla. Muutunud portfelli kuvamise tõttu leiab esikümnest hulga uusi nimesid.

Börsihai XV nädalal jätkus portfellide kasv. Kui S&P 500 indeks kasvas nädalaga 1,57%, siis portfellide keskmine tootlus oli 0,39%. Juhtimas on endiselt Mikk Talpsepp, kelle portfell „95%“ on väärt 572 610,96 eurot. Teiselt kohalt leiab Lauri Meidla portfelliga „Virtual Reality“, mis tõusis nädalaga 6,16%. Kolmandal kohal on Silvia Nafthal, kelle portfelli väärtus on 454 240,96 eurot. Järgnevad Henri Tuulik ja Urmas Nõgu.

Kuuendalt kohalt leiab Andrus Varese, kellele järgnevad Kristen Leppik, Mari-Liis Kukk, Kristel Tanilas ja Caroline Lasseron.

Üle 10% tõusjaid oli eelmisel nädalal kümme. Kõige enam kasvasid tehnoloogiaettevõte Seagate Technology PLC (STX) +19,38%, kaubandusettevõte Kohl’s Corporation (KSS) +17.49% ja meediaettevõte Viacom Inc. (VIAB) +16.01%. Üle 10% langes eelmisel nädalal ainult ehitusettevõte Acuity Brands Inc. (AYI) +14,36%.

Aasta alguseks oli 546 portfelli (59%) oma väärtust kasvatanud ning 266 portfelli (29%) on väärtust kaotanud. Investor Toomase portfell langes nädalaga 0.07% ning asub 287 013,14 euroga 699. kohal.