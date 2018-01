Mis investor Toomast tagasi hoidis?

Ainult tellijale

Investor Toomase möödunud investeerimisaasta on tootlusajalugu vaadates tulemuse poolt tagantpoolt kolmas, tõdes Äripäeva poolt väljamõeldud tegelane omanimelisel konverentsil.

"Kui investor Toomas ellu kutsuti, oli eesmärk selge – 12 protsenti tootlust aastas," tõdes investor Toomast esindanud Juhan Lang Investor Toomase konverentsil. "Möödunud aastal sai Toomas aga 1,71protsendilist tootlust," viitas ta sellele, et endale seatud eesmärki ei õnnestunud täita.

Langi sõnul seisneb loodetust kehvema tulemuse taga peamiselt kolm põhjust. Üheks neist on valuutakursside liikumine investor Toomase portfellile ebasoodsas suunas. "32 protsenti portfellist on dollaris ja see nõrgenes euro suhtes mullu pea 13%," selgitas Lang. "Samas ei tule ainult dollarit kiruda, süüdi on ka Norra kroon, mis samuti euro suhtes oma väärtus kaotas," lisas ta. Lisaks on Toomase portfellis veel rootsi kroone ja poola zlotte. Viimane oli üks vähestest valuutadest, mis viimasel aastal euro suhtes tugevnes.

Samuti ei toetanud Toomast portfelli suurim positsioon Leroy Seafood, mis vedas tootluse tervikuna alla. "Tänased võitjad ei pruugi olla homsed kaotajad ja vastupidi," viitas Lang sellele, et Leroy Seafoodi usub investor Toomas jätkuvalt ning seetõttu on kalakasvataja endiselt suurimaks positsiooniks portfellis.

Veel tõi Lang ebaedu põhjusena välja kasumi võtmise 2017. aasta alguses. See tähendab, et küllaltki suur osa – ligi 40 protsenti investor Toomase portfellist jäi rahasse ning väheste riskide võtmine kajastuski lõpuks tootluses. "Kui portfellist on suur osa rahas, tekib võimalus otsida ka potentsiaalseid uusi investeeringuid," märkis Lang ja lisas, et investor Toomasel on laialdane jälgimisnimekiri, kust on aegajalt ka uusi aktsiaid soetatud.

Toomase parimateks positsioonideks olid möödunud aastal Tallink, Apple ja Microsoft.

Valusamad õppetunnid

"Valusam asi, mida investor Toomas teinud on, on sendi pooleks saagimine," tõdes Lang. Täpsemalt tähendab see seda, et Toomas on mitmel juhul pidanud häid ettevõtteid liiga kalliks ning jätnud nad seetõttu portfelli soetamata. Nii on varasemalt juhtunud näiteks Apple'i aktsiatega, mis jäid mõne sendise hinnaerinevuse tõttu soovitust varasematel aegadel ostmata.

Samuti on Langi sõnul investor Toomasele investeerimisajaloo jooksul kätte maksnud spontaansus. "Õppetund on igal korral üks ja seesama – spontaansus on kahetsuse teine nimi," tõdes ta ja lisas, et investeeringud on alati mõistlik läbi mõelda ning hetke ajel, vaadates ostu- ja müügihindu ei pruugi alati olla mõistlik.

Oma õppetundidest lähtuvalt soovitab investor Toomas aga teistele investoritele igaljuhul turul püsida. "Oma rahaga riske võttes saadakse kogemused, mis on juba ise väärtus omaette," nentis Lang.

"Samuti on istumine parem kui mõtlemine," arvas Lang. Põhjus on lihtne, paljudel ongi tegelikult turgude suhtes õigus, kuid vähestel on kannatlikkust istuda ja oodata, et tema investeerimistees realiseeruks.

Viimaks soovitas Lang olla kõigil sarnaselt investor Toomasele oma investeerimisajalugu ja otsused koos põhjendustega üles kirjutada.