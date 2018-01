Analüütik: nafta hinna tõus OPECit ei mõjuta

Energy Aspectsi geopoliitikaekspert Richard Mallinson tõdes CNBC-le antud intervjuus, et kuigi nafta hind on viimasel ajal kindlat tõusutendentsi näidanud, ei pruugi OPEC olla siiski huvitatud tootmiskärbete lõpetamisest.

Toornafta hind on jõudnud viimase kolme aasta tippu, mistõttu on mitmed analüütikud jõunud kommenteerida, et ilmselt otsustab OPEC suvel naftaleppe lõpetada. Sel nädalal kerkis Brenti toornafta hind juba üle 70 dollari barrelist ning ega WTI omalgi palju puudu ole jäänud.

Mallinson märkis, et kuigi nafta hind on näidanud stabiilset tõusu, tahab OPEC siiski kindel olla, et praegune hinnatase jääb püsima. Seetõttu ei usu Mallinson, et praeguse seisuga käesoleva aasta lõpuni kehtiv naftalepe juuni tippkohtumisel puruks rebitakse.