Investorite riskijanu on "ekstreemselt" kõrge

Globaalsed aktsiaturud ja USA riigivõlakirjad on alustanud aastat erakordselt „ekstreemselt“ ning turgudel on optimism väga laialdane, teatas Goldman Sachs Group.

Panga riskimõõdik, mis mõõdab investorite riskijanu korraga erinevates varaklassides, on tõusnud kõrgeima tasemeni alates 1991. aastast, mil andmeid hakati koguma. Võib öelda, et aktsiaturgudel toimuv on muutunud eufooriliseks ning USA 10-aastaste võlakirjade tootlus on riskiga korrigeeritult rekordiliselt madal, teatas investeerimispank.

„Riskijanu on nüüd kõrgeimal tasemel, mida me oleme näinud. See tekitab küsimuse, milline võiks olla tulevikus tootlus,“ kirjutasid panga strateegid, kelle hulka kuulub ja Ian Wright.

Globaalne majanduskasv on kiirenenud, börsifirmade tulemused paranevad ning majandusandmed on stabiilsed. Globaalselt on aktsiaturgudele tänavu juurde tulnud lausa 4 triljonit dollarit, vaatamata sellele, et suuremate indeksite suhtarvud on väga kõrgele kerkinud.

Goldman ise prognoosib, et pidu aktsiaturul jätkub ning pigem soovitatakse 12 kuu lõikes osta. Ka nemad toovad välja tugeva maailmamajanduse kasvu.

„Tõsi, riskijanu kasv suurendab pettumuse riski, aga ajalooliselt on olnud nii, et makroandmed kipuvad riskijanu poolt antavad signaalid ikkagi üle trumpama,“ teatas Goldman.