Ülevõtmised ravimisektoris hoogustuvad

Kaspar Allik 24. jaanuar 2018, 17:00

Suured ravimifirmad otsivad langeva tulu ning aeguvate patentide katteks innovaatilisi biotehnoloogiafirmasid, keda üles osta, kirjutab Reuters.

Lisakäibe otsingul olevad suured ravimifirmad maksavad kopsakaid summasid lootustandvate biotehnoloogiafirmade eest. Esmaspäeval teatati kahest mitmemiljardilisest tehingust.

Prantuse ravimifirma Sanofi nõustus maksma 11,6 miljardit dollarit hemofiiliaravimit tootva Bioverativi Inc. eest, summa on Bioverativi turuhinnast 64 protsenti kõrgem. Ning USA ravimifirma Celgene käis välja turuhinnast ligi 90 protsenti enam, makstes 9 miljardit dollarit eksperimentaalset vähiravimit tootva Juno Therapeutics Inc. eest.

Lisamäär, mis sel aastal on makstud üle 1 miljardiliste ravimiettevõtete ülevõtmisel, on 89 protsenti, kirjutab Wall Street Journal. Võrreldes 2010. aasta 45 protsendiga on vahe pea kahekordne.

Sanofi ja Celgene kulutasid kahe peale kokku üle 20 miljardi dollari, et lisada uusi ravimeid enda hemofiilia- ja vähiravimite segmenti. Ajal, mil uute ravimite saamiseks enda toodete hulka minnakse arendustegevuse asemel ülevõtmiste teed, ollakse aina enam valmis lubavate tulemustega firma eest suuri summasid välja käima.

Hoog ei peatu

Analüütikute sõnul võivad summad minna veel suuremaks. Hiljuti USAs jõustunud ning ettevõtete tulumaksu vähendanud maksureform jätab ravimifirmadele rohkem raha kätte.

„Mitu suurt ja rahakat firmat pole veel ülevõtmistes osalema hakanud, kuid kui see juhtub, võivad tehingute summad ja mahud märkimisväärselt tõusta,“ kirjutas Leerink Partnersi analüütik kirjas investoritele.

Uudised ülevõtmistest on kergitanud ka teiste biotehnoloogiafirmade aktsiaid. Näiteks Juno konkurendid Bluebird Bio, Sangamo Therapeutics ja Cellectis on kõik tõusnud 10 protsendi jagu.

Biotehnoloogiafirmadel nähakse tähtsat rolli tuleviku ravimite väljatöötamisel. Samuti saavad väiksemad firmad kiiremini reageerida muutustele ja nad kulutavad vähem aega ravimisektoris vohavale suurele hulgale bürokraatiale.