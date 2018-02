Jaapanlane tahab saada Warren Buffettiks

SoftBank tegutseb telekomisektoris ja ettevõttele kuulub telekomiettevõte Sprint. Lisaks toimetab Son aktiivselt SoftBankile kuuluva Vision Fundi all, kuhu on raha suunanud nii saudid kui ka Apple. Tuntumatest firmadest, kuhu Vision Fund on raha pannud, võib nimetada näiteks kiibitootja Nvidia.

Analüütikud tõdevad, et SoftBanki huvi panustada kindlustusvaldkonda on mõistetav, kuna ettevõte tahab oma portfelli mitmekesistada. Swiss Re on kindlustusfirma, mille aastane dividenditootlus on jäänud umbes 5% juurde. Möödunud aasta oli ettevõtte jaoks üpris nutune, kui majandustulemused kannatasid looduskatastroofide, näiteks orkaan Harvey, Irma ja Maria tõttu. Samas sellele eelneval neljal aastal teenis ettevõte enam kui 3,5 miljardit dollarit kasumit.

Tulevikuhirmud

Mõnes mõttes saab aga öelda, et Soni ja Buffetti ei kannata üldse võrrelda, eriti investorite arvates, kes usaldavad küll Buffetti otsuseid, ent jäävad kahtlevaks Soni omade suhtes.

Sanford C. Bernstein & Co analüütik Chris Lane ütles CNNile, et Soni suuri tulevikuotsuseid suisa kardetakse. Ilmselt annab sellele alust ka Soni sõnavõtt, kus ta ütles, et tal on SoftBanki jaoks suisa 300aastane plaan väljas töötatud.