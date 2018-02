Ühendriike kummitab stagflatsioon?

Kui analüüsida andmeid alates 1870. aastast, siis inflatsiooni kasvamine 2 protsendilt 3 protsendile tähendab seda, et investorid muutuvad intresside tõstmise osas tundlikumaks ning see hakkab aktsiaturge märkimisväärselt survestama.

„See viitab asjaolule, et head uudised on ka edaspidi halvad ja igasugune võlakirjade tootluse kasv esitab aktsiaturgudele väljakutse,“ kirjutas Paulsen esmaspäeval klientidele.

Stagflatsiooni võimalus

Sellel nädalal ilmusid ka numbrid, millest selgus, et jaemüük langes jaanuaris 0,3 protsenti. See võib tähendada, et USA majandust on kummitamas stagflatsioon, lisas Paulsen. Stagflatsioon on olukord, kus majanduskasv stagneerub, aga inflatsioon kiireneb.

„Majanduskasvu ootused on väga suured. Mis siis juhtub kui inflatsioon hakkab vaikselt tõusma, aga majanduskasvu numbrid saavad olema oodatust väiksemad?“ küsis Paulsen. „Ma ei ütle, et meil on tulemas suur stagflatsioon. Samas on küllaltki hea võimalus, et majanduskasvu prognoose tuleb kärpida.“

Paulsen ei olnud ainuke. Investeerimisfirma Gluskin Sheffi peaökonomist David Rosenberg ütles, et majanduses on juba stagflatsiooni näha, küll aga väga nõrgalt. Ta tõi välja just selle, et jaemüük langeb, aga inflatsioon kiireneb.