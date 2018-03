Goldman: tariifid kahjustaks USA majandust

Goldman Sachs kritiseeris Donald Trumpi plaanitavaid metallitariife – panga analüütikute sõnul riskitakse USA majanduse tervisega, vahendab Bloomberg.

„Imporditariifid kahjustavad USA konkurentsivõimet, sest toorainete hind tõuseb,“ teatas New Yorgis tegutsev investeerimispank. „Üleüldiste tariifide kehtestamine tähendab seda, et rohkem mõjutab see Kanadat, Mehhikot ja Euroopa Liitu. Irooniliselt saab üldistel tariifidel olema Hiinale ja Venemaale väiksem mõju.“

Trumpi plaan on tekitanud teiste riikide ja suurfirmade seas palju pahameelt. Kriitikat on teinud näiteks Ford Motor ja maailma suurim kaevandusfirma BHP Billiton. Kaevandaja kirjeldas Trumpi plaani kui „musta päeva maailma jaoks“.

Täna selgus, et Euroopa Liit plaanib vastumeetmete kasutamist, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed Bloombergile.

„President on tõenäoliselt tekitanud kahekihilise metallituru,“ ütlesid analüütikud eesotsas Jeff Currie’ga. „Majanduslikult on kahekihiline turg USA tööstuste jaoks, kes metalle tarbivad, väga kahjulik. See tekitab Ühendriikide tööstusfirmadele ebaõiglase mänguvälja, sest nad peavad kõrgemaid metallihindu maksma.“

Goldman tõi ka välja, et tariifid tõstavad inflatsioonisurvet. „Tariifid lükkavad inflatsiooni üles, mis on juba praegu globaalselt tõusmas.“

„Ühendriikide terase- ja alumiiniumitarbijad peavad maksma kõrgemaid hindu ja see vähendab teiste riikide firmadega võrreldes nende konkurentsivõimet. Eriti ajal, mil tööturul on kitsas olukord ja inflatsioon kiireneb,“ võttis pank jutu kokku.