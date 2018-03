Trump allkirjastas tariifileppe

USA president Donald Trump allkirjastas täna leppe, mis kehtestab imporditavale alumiiniumile ja terasele tariifid, vahendab CNBC.

Leppes seisab, et tariife ei kehtestata Kanadast ja Mehhikost imporditavale alumiiniumile ja terasele ning nimistule võib ajapikku lisanduda veel ka teisi riike. Viimase tarbeks peavad riigid õigustama, miks just neile ei peaks nimetatud lisatasud kehtima.

Lepe jõustub 15 päeva pärast ning pärast seda hakkab USAsse imporditavale terasele kehtima 25% ja alumiiniumile 10% suurune lisamaks.

“Pole terast, pole riiki,” ütles Trump lepet allkirjastades ning rõhutas, et tugev terase- ja alumiiniumitööstus on riigi julgeoleku alus.

Ta märkis siiski, et USA jääb avatuks erinevatele koostöövõimalustele ehk riigid võivad tariifidest ka pääseda. “Seda siis, kui me võime kindlad olla, et nende riikide tooted ei ähvarda me julgeolekut,” ütles Trump ja lisas, et USA plaanib olla igati paindlik.