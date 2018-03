Elderi eestlasest õpilane: edukas kaupleja väldib kaotust

Halval ajal motiveerib Dorošenkot aga kauplemispäeviku pidamine. „Tuleb kõik tehtud tehingud koos põhjendusega kirja panna,“ rõhutas ta. See on oluline hilisemaks vigade analüüsiks ning ajaloole tuginedes veendumiseks, et langused on ajutised. „Nii tekib kauplemispeegel, mis peegeldab sinu vigu ja arenemisvõimalusi.“

Dorošenko väldib aga kõike krüptovaluutadega seonduvat, sest kõige olulisem on igasuguse kauplemise juures tema hinnangul kaotuste vältimine. „Krüptospetsialistid räägivad ainult tootlusest ja sellest, kui palju on võimalik teenida. Mina mõtlen nii, et võin seal ka kaotada ning väga kiiresti – kogu see tunnetus ja teadmine tuleb ajaga,“ rääkis ta. Samuti peab Dorošenko oluliseks, et kaubeldavate instrumentide ning nende hinna liikumisega kursis oldaks. Seetõttu vaatab ta ka ise vaid 40 aktsiat.

Dorošenko rõhutas, et kuigi ta kasutab aktsiate väljavalimisel tehnilist analüüsi, on see vaid üks osa suuremast pildist. „Lisaks pööran tähelepanu riskijuhtimisele, tehingute kirjapanemisele ning psühholoogilisele aspektile,“ nentis ta. Dorošenko on veendumusel, et kui kaubelda ainult tehnilise analüüsi abil, võib raha üsna tõenäoliselt kaotada. „On oluline aru saada, et see on süsteemi üks osa, ja pöörata tähelepanu ka teistele aspektidele.“