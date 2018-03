Armin Karu: aeg on lasta laps iseseisvasse ellu

Ainult tellijale

Olympic Entertainment Groupi suuromaniku Armin Karu sõnul on eelseisev tehing kasulik nii aktsionäridele kui ka ettevõttele endale.

„Olen otsustanud müüa kahel põhjusel – esmalt seetõttu, et see pakkumine on minu kui aktsiaomaniku vaatenurgast õiglane ja hea, teisalt väga oluline põhjus on see, et see on hea Olympicule,“ sõnas Karu.

Karu kinnitusel loovad Novalpina kapitaliseeritus ja visioon kõik eeldused selleks, et ettevõte kasvaks mitu korda kiiremini kui siiani.

Samas ütles Karu, et mitte ühelgi Olympicu aktsionäril ei saa olla raskem müüa oma aktsiaid kui temal. „Aga ma usun, et tänu sellele sammule saame me Olympic Casino üle tulevikus veelgi rohkem uhkust tunda,“ avaldas ta lootust. „Piltlikult öeldes olen selle lapse üles kasvatanud ja nüüd on õige aeg lasta tal astuda iseseisvasse ellu.“

Olympic teatas täna hommikul börsile, et suuromanikud Armin Karu ja Jaan Korpusov müüvad enda 64% suuruse osaluse kasiinofirmas maha. Ostja tahab Olympicu börsilt ära viia ning välja osta ka teised aktsionärid.

Ülevõtja on Odyssey Europe, Novalpina Gruppi kuuluv äriühing, kes teeb ülevõtmispakkumise Olympic Entertainment Groupi aktsiate omandamiseks hinnaga 1,9 eurot aktsia.