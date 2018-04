Musk: tehisintellekt võib luua "surematu maailma diktaatori"

Superintellekt ehk tehisintellekti vorm, mis on inimestest targem, võib luua „surematu“ diktaatori, hoiatas miljardärist ettevõtja Elon Musk.

Chris Paine’i dokumentaalfilmis ütles Musk, et superintellekti arendamine mõne ettevõtte või muu organisatsiooni poolt võib päädida tehisintellekti vormiga, mis hakkab maailma valitsema.

„Kõige vähem hirmuäratavam tulevik oleks selline, kus tehisintellekt on demokratiseeritud, sest kui mõni ettevõte või väike grupp inimesi suudab välja arendada jumalaga sarnase superintellekti, siis nad võivad maailma üle võtta,“ ütles Musk.

„Kui inimene on kuri diktaator, siis vähemalt mingi hetk ta sureb. Aga kui see on tehisintellekt, siis surma ei ole. See elaks igavesti. Ja siis oleks meil surematu diktaator, mille eest me ei saa kunagi põgeneda.“

Musk tõi näitena välja Google DeepMindi, kus püütakse luua superintellekti. 2016. aastal arendas ettevõte välja programmi AlphaGo, mis suutis lauamängus Go maailmameistrit Lee Se-doli võita. Seda nähakse tehisintellekti maailmas suure edasiminekuna. Eelmine verstapost pärines 1997. aastast, mil IBMi arvuti võitis males maailmameistrit Garri Kasparovi.

„DeepMind süsteem võib sind igas mängus võita. See on superinimene. See mängib kõiki mänge ülikiiresti ja vähem kui minutiga,“ nentis Musk.

Tesla ja SpaceX’i tegevjuht ütles, et tehisintellekt „ei pea olema aga kuri ning inimkonda hävitama.“

„Kui tehisintellektil on mingi eesmärk ja inimesed on takistuseks, siis see võtab eesmärgiks inimkonna hävitamise. See isegi ei mõtle sellest. Sellel ei ole tundeid,“ lisas ta. „See oleks inimestega veidi sarnane – kui meil on kuhugile teed vaja ehitada ja suur sipelgapesa jääb ette, siis me hävitame selle.“