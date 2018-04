Hollandi finantstehnoloogia firma plaanib IPO-t

Hollandi firma Adyen, mis vahendab selliste firmade makseid, nagu Airbnb, Uber, Spotify ja Netflix, plaanib Reutersi allikate kohaselt noteerida oma aktsiad börsil käesoleva aasta juunis, vahendab Reuters. Adyeni väärtuseks võib kujuneda 6-9 miljardit eurot, mis teeks sellest ühe kõrgema väärtusega ettevõtte Euroopa fintech firmade seas.

Reutersi allikate sõnul plaanib Adyen aktsiate börsile viimisest teatada mai lõpus ning võimalik, et aktsiad noteeritakse Euronexti Amsterdami börsil. Pakkumise suurus oleks tõenäoliselt ligikaudu 15% ettevõtte aktsiatest, mille maksumuseks oleks ühe miljardi euro suurusjärgus.

Adyeni viimased majandusnäitajad on teada 2016. aastast, mil firma teatas, et on kasumis, kergitades müügikäivet ligikaudu kaks korda 727 miljoni dollari juurde. Firma prognoosis sarnast kasvu ka 2017. aastaks. Eelmise aasta majandusnäitajad peaksid firmal välja tulema aprillikuu jooksul.

Adyeni juhatuse liige Roelant Prins ütles eelmisel nädalal ajakirjanikele, et firmal on veel ruumi kasvada, sest mitu turujõudu lükkavad kasvu tagant. Üheks selliseks kasvuteguriks on kaupmeeste vajadus kaasas käia turule lisanduvate erinevate mobiilimaksete tarkvararakendustega.

Jaanuaris võitis Adyen eBay maksete vahendamise lepingu, võites sellega PayPali, mis oli veel kolm aastat tagasi eBay osa ning pakkus siiamaani eBayle maksete vahendamise teenust. Adyeni suuremateks konkurentideks on veel USA firma WorldPay ja Prantsuse firma Worldline.