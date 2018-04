USAs jaekettide pankrotid kõigi aegade tipus

Moody’s Investor Service’i analüüsist selgub, et jaekaupmeestel on USA-s kehvad ajad – pankrotistumine on tõenäolisem kui eales varem.

“Me usume, et maksejõuetus jääb kas eelmise aastaga samale tasemele või suureneb veidi,” kommenteeris S&P Global Rankingsi analüütik Robert Shulz, kelle koostatud raportis seisab, et USAs ootab suure tõenäosusega pankrotistumine 20 jaeketti.

Shulz märkis, et USAs on praegu jaekaubandusbuum ning seda hoolimata sellest, et osa ettevõtteid on juba pankrotti läinud.

Tuntumatest ettevõtetest on ülisuurtes majandusraskustes Toys R Us, mis USA-s koguni 700 kauplusele pannud külge sildi, mis ütleb, et kauplus on suletud. Pankroti kuulutavad välja ilmselt ka Sears ja J.Crew. Järgnevalt lühike ülevaade jaeettevõtetest, mis ilmselt sel aastal pillid kotti panevad.

Guitar Center. Tegu on ettevõttega, mis on kehv näide sellest, kui oma äri peamiselt ühele müügiartiklile rajada. Muusikapoodide kett Guitar Center on viimasel kümnendil kõvasti majanduslikku häda ja viletsust tunda saanud, kuna elektrikitarride müük on üle kogu maailma märkimisväärselt vähenenud. Washington Post kirjutab, et kui varasemalt müüdi maailmas kokku 1,5 miljonit elektrikitarri aastas, siis eelmisel kümnendil müüdi kokku vaid miljon elektrikitarri.

Sears on juba mitmeid aastaid vaevelnud raskuste käes – ettevõte müüb maha oma brände ning ka kinnisvara, et vee peal püsida. Kui aastal 2006 ulatus Searsi käive 53 miljardi dollarini, siis eelmiseks aastaks oli see “kuivanud” 16,7 miljardi dollarini.

Kiirtoidukett Steak ‘n Shake on 84 aasta tegutsenud ettevõte, kel on USAs enam kui 500 söögikohta. Nüüd on see pankrotistumise äärel.

Rõivakett J.Crew on kauplusi sulgenud juba mitmeid aastaid. Ettevõte on sulgenud oma pulmarõivaste bisnessi ning firmast on lahkunud selle pikaaegne juht Mickey Drexler ning loovjuht Jenna Lyons.

Intervjuus väljaandele Wall Street Journal tunnistas Drexler, et ettevõtte majandusraskuste peamiseks põhjuseks on klientide hinnatundlikkusega mitte arvestamine. Nimelt tõstis J.Crew oma toodetel hindasid ajal, mil oli ilmselge, et inimesed on hinnatundlikud ning jätavad asjad üsna kergekäeliselt ostmata.

Odavkauplused 99 Cents Only, mis, nagu nimigi viitab, müüvad üldjoontes kaupa, mille hind jääb 1 dollari juurde. USAs on seesuguseid poode 350.