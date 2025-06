Tagasi 08.06.25, 07:00 Raadiohitid: parimad aktsiaideed ja Peeter Koppel Äripäeva raadio nädalahittides räägiti investeerimisest, autodest ja jalgpallist.

Redgate Capitali investeerimisjuht ja autoentusiast Peeter Koppel.

Foto: Liis Treimann

Nädala raadiohitid:

Investor Toomase tund: parimad aktsiaideed võlakirjauputuse taustal

Investor Toomas üheski võlakirjapakkumises ei osalenud, kuid saates “Investor Toomase tund” tõid ajakirjanikud välja äkilised aktsiaideed, kuna võlakirjade asemel eelistab Toomas võtta oma portfelli just aktsiaid.

Lisaks võlakirjadele arutlesid ajakirjanikud ka investeerimisideede üle, kuna viimastel nädalatel on õhku visatud mitu huvitavat ideed, kuhu raha suunata.

Saadet juhtis Jaan Martin Raik.

Kuidas hainina-BMWd Peeter Koppelist autokriitiku tegid

Peeter Koppel on omanud ainult BMWsid. Kaks korda on läinud ostma Jeepi, aga jätnud ostmata. Ka sõidukid, mis kunagi nakatasid teda autopisikuga, olid BMWd.

Laiem üldsus tunneb Peeter Koppelit värvika sõnaga majanduseksperdina, veidi kitsam ring inimesi ka sama värvika autokriitikuna, kelle arvustused ilmuvad Autogeeniuse ja Autolehe veergudel. Autohuvi ei ole teda saatnud sünnist saati, see kujunes välja ülikooliajal, kui mitu kursusevenda hankis endale nn haininaga BMW. Koppelil endal polnud tollal veel juhilubegi.

Intervjueeris Karl-Eduard Salumäe.

Peeter Koppel: arenevad turud on läbi murdnud

Pöördeline aeg turgudel jätkub, sest olgu Donald Trumpi tollid seaduslikud või mitte, iga nädal toob selles vallas uusi uudiseid, mis pööravad eelneva arvestuse jälle pea peale.

“Sageli väidetakse, et sel pole taga mitte mingit mõtet, aga mingisugune mõte seal taga siiski paistab,” kommenteeris “Äripäeva arvamusliidri” saates Redgate Capitali investeerimisjuht Peeter Koppel. “Lihtsalt sinna, kus peaks olema skalpell, ei minda isegi kirve, vaid kopaga.”

Kõige määramatuse juures on Koppeli sõnul üks oluline areng, mis on üsna tõsiselt raputanud viimaste aastakümnete loogikat. Nimelt on muutunud atraktiivseks arenevad turud – aga mitte lihtsalt alternatiivina USA-le.

Küsis Indrek Lepik.

Ragnar Klavan klubide kriminaalasjast: Pohlak kutsus seda härrasmeeste kokkuleppeks

Kalevi jalgpalliklubi president Ragnar Klavan ütles, et ta on aastaid tagasi rääkinud Aivar Pohlakuga kokkuleppest, mis on nüüd uurimise all kui võimalik konkurentsi kahjustav kokkulepe.

“Kaks korda on mulle hetkel jalgpalliliidu president Aivar Pohlak helistanud ja rääkinud, et teeme siis niimoodi, et me üksteise mängijaid ja töötajaid ei puutu. Ilustatult oli selle sõnastus gentlemen’s agreement. See oli aastaid tagasi ja toona me viisakalt Tallinna Kaleviga sellest keeldusime,” rääkis Klavan Äripäeva raadio saates “Kuum tool”.

Intervjueeris Joonas-Hendrik Mägi.

Marko Kull: loodan, et välisinvestorite kinnisvara Eestis eestlaste kätte tagasi ei liigu

Turule on alati igasugune väliskapital hea ja suurem aktiivsus tõmbab kohalikku majandust käima, rääkis Millerhawki investeerimisettevõte juht Marko Kull. “Täna lihtsalt on seis selline, et välisinvestorite huvi on Baltikumi puhul pigem leige,” ütles Kull.

Kull julgustab investoreid praegu olema julgemad, sest tema hinnangul turu olukord enam ei halvene. “Siit üles ehitada on tegelikult väga hea,” lisas Kull.

Küsis Linda Eensaar.