Google tegi programmeerimisäpi

Google andis täna ametlikult välja mobiiliäpi, mille eesmärk on õpetada täiskasvanuid programmeerima, kirjutab väljaanne Time.

Tegu on tasuta äppiga Grasshopper ning Time’i andmeil on äppi vahendusel tehtava “JavaScript Fundamentals” nimelise kursuse läbinud juba 5000 inimest. Äppi saavad kasutada nii Androidi kui iOS-i kasutajad. Google Play näitab, et äppil on juba 100 000 allalaadimist.

Tõsi, tegu pole sugugi ainsa äppiga, mis õpetab inimesi programmeerima. Sarnastel alustel töötavad seesugused rakendused nagu Hopscotch ja Lightbot. Google’i teatel teeb äpi eriliseks aga see, et selle lihtsus peaks võimaldama kõigil inimestel saada vähemasti aimu, mida programmeerimine endast kujutab. See peaks looma ettevõtte sõnul pinnase edasiseks õppimiseks, mida inimene saab juba omal käel juhtida.