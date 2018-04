PayPali endine tegevjuht: bitcoin on suur pettus

Krüptorahade turg on nädala ajaga kasvanud 100 miljardi dollari võrra. Endine PayPali tegevjuht arvab, et tegu on suure pettusega, vahendab MarketWatch.

„See on kolossaalne hinnamanipulatsioon, kus hinnad surutakse kellegi heaks üles (pump and dump). Nii suures mahus pole seda maailmas varem näihtud. Kaotajateks on asjatundmatud ostjad, kes muutuvad ahneks,“ ütles Personal Capital Corpi asutaja ja endine PayPali tegevjuht Bill Harris. „Tulemuseks on suur jõukuse ülekanne, kus raha võetakse tavalistelt inimestelt ja antakse manipulatsiooni korraldajale,“ lisas ta.

Bitcoini hind on viimasel ajal tublisti tõusnud ning ületanud 9000 dollari taseme. Veel aprilli alguses maksis bitcoin alla 7000 dollari.

Harrise sõnul on tal villand korrutamast, et bitcoin on spekulatiivne vara ning sinna raha paigutamine on võrreldav õnnemänguga. „Ma ütlen hoopis, et bitcoin on petuskeem.“

Väärtus puudub

Ta proovis ümber lükata kõik entusiastide väited, nagu oleks krüptorahal mingisugune väärtus. Esiteks tõi ta välja, et bitcoini ei saa rahana kasutada, sest kaupmehed ei aktsepteeri seda. Ta lõpetas sellega, et krüptoraha hind põhineb niinimetatud Suurema Lolli Teoorial (Greater Fool Theory).

„Bitcoinil on üks hea kasutusvõimalus – kriminaalne tegevus,“ nentis Harris ja lisas, et tavakasutajad väldivad ka maksude maksmist.

„Kõik see oleks koomiline näitemäng, kui süütud inimesed ei saaks kahju,“ rääkis ta. „Aga inimesed investeerivad osa oma elusäästudest just krüptorahadesse.“

Harris kutsus üles regulaatoreid, et nood krüptorahad tõsisemalt ette võtaks.