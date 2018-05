OPEC säilitab nafta tootmispiirangud

Rait Kondor 14. mai 2018, 19:11

Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon (OPEC) teatas täna, et organisatsiooni kuuluvate riikide naftatoodang langes aprillis 12 000 barreli võrra päevas 31,93 miljoni barrelini päevas. OPEC-i sõnul on seda 800 000 barreli võrra päevas vähem, mida maailmal on OPEC-i riikidelt vaja, vahendab Reuters.