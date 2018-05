Tiffany teemandimüük tegi tummaks

Näib, et teemandid on tõesti tüdrukute parimad sõbrad – luksusehete müüja Tiffany teatas oodatust palju parematest kvartalitulemustest ning aktsia rallis seepeale suisa 19%.

Tiffany müüginumbrid kasvasid kõigis regioonides ning kokku eelmises kvartalis 15% jagu. Eriti aktiivselt ostsid inimesed ehteid Hiinas ja Jaapanis, ülemäära palju ei jäänud alla ka Euroopa.

Tiffany teatas investoreile saadetud kirjas, et USA müüginumbrid on tugevad, kuna üha enam turiste ostab reisilt ka kalli ehte kaasa.

Ühtlasi teatas ehtefirma, et möödanik on ka Trump Toweriga seotud müügiseisak. Nimelt ütles Tiffany 2017. aasta alguses, et kuna USA president Donald Trump on oma avaldustega palju pahandust teinud, on inimesed Trump Towerisse minemisest hoidunud ning seega on langenud ka Tiffany müüginumbrid.

Tiffany aktsia on täna tõusnud 23%, 126,19 dollarini. Viimase 12 kuuga on aktsia hind tõusnud enam kui 30%. Investorite enesekindlust tõstab ka see, et Tiffany peamine rivaal Signet vaevleb suurtes majandusprobleemides.