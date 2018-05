Ainult tellijale

Ükssarvikute mull on lõhkemas?

Mait Kraun 23. mai 2018, 16:12

Ükssarvik https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180523/BORS/180529823/AR/0/AR-180529823.jpg

Ainult tellijale

Villanova School of Businessi professor Keith Wright ütleb, et praegune tehnoloogiamull on suurem kui sajandivahetuse oma, sest niinimetatud ükssarvikutega on palju suurem probleem, vahendab CNBC.

See mull lõhkeb peagi ning lisaks Silicon Valley’le on lööklainet tunda ka Wall Streetil. Ükssarvikud on idufirmad, mille turuväärtus on vähemalt miljard dollarit. „Siit alates läheb kõik allamäge,“ kirjutas ta CNBCs avaldatud arvamusartiklis. „Riskifondid ja ingelinvestorid saavad väga suuri kaotusi. Paljud ettevõtted on rohkem kui 50 protsenti ülehinnatud.“ Ta tõi näitena välja idufirmad nagu BuzzFeed ja Vice Media – kumbki ükssarvik pole suutnud aastalõpu eesmärke täita, mis on ettevõtete ja investorite vahel palju lahkhelisid tekitanud. Isegi Uber, mis on maailma kõige väärtuslikum ükssarvik, kaotas eelmisel aastal 4,5 miljardit dollarit. 2016. aastal teenis ettevõte 2,8 miljardit kahjumit.