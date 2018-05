Investorid krimpsutavad Tallinna Sadama peale nina

Leidub ka võimalusi

Kivimägi arvas, et meedias on ettevõtte kasvuvõimaluste kohta avaldatud liiga negatiivseid seisukohti. „Pole mõtet unistada kaubaveomahust 40 miljonit tonni, kui reaalne number on 20 miljonit tonni aastas. Drastiline transiidi vähenemine on fakt,“ ütles Kivimägi. Ta lisas, et transiidi ärakukkumine on eilne mure ning Tallinna Sadama marginaalid ja kasum peegeldavad vaid tänast ja tegelikku seisu. Kaubavedude edasist langust Kivimägi ei näe. „See on juba toimunud ja pigem usun, et maht püsib 20 miljoni tonni juures või kasvab pisut,“ ütles ta. Samuti tõi investor esile, et reisijatevedu on sadama käibes juba suurema osakaaluga kui kaubavedu.

Kivimägi näeb potentsiaali kasvavas reisijateveos. „Metsa läinud alkoholipoliitika tõttu ma regulaarliinidel olulist kasvu ei prognoosi, aga tõusev trend on kruiisilaevandus,“ ütles ta. Samuti näeb investor võimalusi Rail Balticu ehituses ja usub Tallinna Sadama juhtkonna heasse töösse. Positiivne on tema meelest ka see, et enne valimisi soovivad poliitikud IPOt eduloona näidata.

Nauri meelest sobib Tallinna Sadam ainult pikaajaliseks investeeringuks. „Arvestades, et nad on vaatamata kaubavedude vähendamisele säilitanud ärikasumi ja kasvatanud käivet, võib loota head dividendiaktsiat,“ ütles ta. Tema hinnangul on Tallinna Sadamal palju varjatud väärtusi, eelkõige kasutamata maad Muuga Sadamas ja kesklinnas, mille oskuslikul realiseerimisel võib aktsia lennata.