Tagasi ST 04.07.25, 12:21 Ettevõtja võimalused paranevad: Finora Pank alustab koostööd väikelaenajatega, et iga Eesti äri saaks kiire ja paindliku rahastuse Finora Pank alustas strateegilist koostööd väiksemate ärilaenude pakkujatega, võimaldades seeläbi paindlikku kapitali nii mikroettevõtetele, kasvavatele väikefirmadele kui juba tugevatele keskmise suurusega äridele. Laienenud on rahastuse alam- ja ülempiir ning kordades vähenenud tagatise nõuded.

Finora Panga finantsdirektor Kristi Hõrrak ja Hoovi kaasasutaja ning tegevjuht Karl Märka.

Eesti ettevõtjate asutatud Finora Panga finantsdirektor Kristi Hõrrak tõi välja, et pakutava paindliku ärirahastuse suur populaarsus just keskmise suurusega ettevõtete seas on tinginud uute partnerite kaasamise, et olla rohkem abiks ka mikroettevõtetele.

“Finora Panga missioon on kiire ja paindliku rahastuse tagamine igas suuruses Eesti ettevõtetele – et ükski kasvuvõimalus ei jääks kasutamata ega ükski ajutine raskus ületamata. Kuna mitme või isegi mitmekümne miljoni euro suuruse käibega keskmiste ettevõtete vajadused on üsna erinevad ühe- või paariinimeseliste mikrofirmade omadest, oleme loomas partnerite võrgustikku. Finora Pank rahastab nüüd ka pangaväliseid laenuandjaid, kes on keskendunud just kõige väiksematele ettevõtetele, et tagada kõigile ligipääs kapitalile,” selgitas Hõrrak.

Finora Panga uue koostöömudeli esimene partner on väikefirmade finantslahenduste pakkuja Hoovi.

“Hoovi pakub mikroettevõtetele lühiajalist käibekapitali, kuid selle jaoks on meil vaja tugevat seljatagust. Hiljuti rahastas meid rahvusvaheline Multitude Pank ja on väga hea meel pälvida nüüd ka Finora Panga usaldus – niimoodi suurte partnerite toel saamegi Eesti ettevõtjate jaoks veel paremini olemas olla,” ütles Hoovi kaasasutaja ja tegevjuht Karl Märka.

“Koostöö Hooviga on suurepärane algus ja see partnerlus ei ole mõeldud ka jääma viimaseks. Finora Pank on hiljuti kaasanud täiendavat kapitali ning on avatud koostööks erineva fookusega pangaväliste finantseerijatega, et parandada Eesti äride rahastust kõigis sektorites,” ütles Hõrrak.

Kristi Hõrrak selgitas, et selline partnerite kaudu turul laienemine on üks osa Finora Panga üldisemast kasvustrateegiast, mille keskmes on Eesti ettevõtjatele aina paremate rahastustingimuste pakkumine.

“Rohkemate laenuandjate võimestamisega parandame rahastust lühiajalise käibekrediidi segmendis. Aga samal ajal oleme kasvatanud ka Finora Panga ärilaenude ülempiiri. Samuti pakume ärilaenu EISi käendusel – see tähendab, et laenata saab kuni 5 korda rohkem , kui on tagatise väärtus,” tõi Hõrrak välja.

“Kutsun nii finantsettevõtteid kui ambitsioonikaid ettevõtjaid kõigist sektoritest – kasutage Finora Panga pakutavat finantsvõimendust oma plaanide elluviimiseks. Teeme koostööd ja veame nii teie ettevõtted kui sellega kogu Eesti majanduse taas kasvule,” ütles Finora Panga finantsdirektor.