Netflix lükkas Disney troonilt

Neljapäeval sööstis voogedastusteenus ja filmistuudio Netflix mööda senisest liidrist Disneyst ning kerkis maailma suurima turuväärtusega meediafirmaks.

Netflixi aktsia kallines neljapäeval enam kui 2% ning viis meelelahutusfirma turuväärtuse seeläbi 153 miljardi dollarini. Disney väärtpaber kukkus samal ajal 1% madalamale, lükates kontserni turuväärtuse 151,7 miljardi dollarini. Viimastel aastatel Marveli ja Star Warsi filmifrantsiiside hiigelkasumeid nautinud, ent striimimisteenuste võidukäigule alla jääva kontserni aktsia languse tõid kaasa uudised, et telekomifirma Comcast ongi valmis 21st Century Foxi korporatsiooni varasid Disneylt üle lööma.

Maailma väärtuslikemaks meediafirmaks tõusnud Netflix ilmus börsile 2002. aastal, kui tegemist oli alles posti teel DVD-sid müüva ettevõttega. Nüüdseks on Netflixist saanud üks tuntumaid tehnoloogiafirmasid, mis lõikab tänaseni kasu USA kaabeltelevisiooni langusest ja inimeste vaatamisharjumuste muutumisest. Kuueteistkümne aasta jooksul on firma aktsia väärtus pea 33-kordistunud ning tõus ei paista veel niipea peatuvat: sel aastal on Netflixi väärtpaber kerkinud lausa 82%.