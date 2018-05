Wall Street armus taas Microsofti

Wall Street näib olevat Microsofti aktsiasse taasarmunud: Morgan Stanley ja Evercore ennustavad, et ettevõtte väärtus ületab varsti triljoni dollari piiri.

Microsofti aktsia tõusis täna 1% võrra, mis viitab, et ettevõtte väärtus tõusis 760 miljardi dollarini. See tähendab, et ettevõte liikus mööda Alphabetist, mille väärtus on praegu 745 miljardit dollarit.

Microsofti aktsia on tänavu tõusnud juba 15% ning kui hind jätkab ülesrühkimist, on ettevõte varsti rohkem väärt kui Amazon. Viimase hinnasildil seisab 790 miljardit dollarit.

Väärtuslikemate ettevõtete eesotsas on Apple, mille väärtus jääb 920 miljardi manu.

Microsofti jaoks on tänavu olnud eriti edukas. Ettevõtte juht Satya Nadella on öelnud, et ettevõte keskendub varasemast enam just pilvearvutusele. Hästi läheb ka Office 365 ning majutusteenusel Azure. Microsoft on Nadella juhtimisel investeerinud ka sotsiaalmeediasse, sõlmides LinkedIniga 2016. aastal 26miljardilise lepingu.

Prognooside kohaselt peaksid Microsofti müüginumbrid ning kasum tõusma lähiaastail enam kui 10%, mis, arvestades ettevõtte suurust, on märkimisväärne.

Morgan Stanley ja Evercore ICI on ennustanud, et lähikuudel saab Microsoftist miljardifirma ehk ettevõtte väärtuseks saab olema miljard dollarit. Praegusega võrreldes tähendaks see umbes 30% suurust tõusu.