Apple aitab vabaneda iPhone’i sõltuvusest

Bloomberg kirjutab, et Apple peaks järgmisel esmaspäeval maailmale tutvustama uut äppi “Digital Health”, mis peaks aitama inimestel vabaneda iPhone’i ja iPadi sõltuvusest.

Uues iOS 12 versioonis sisalduv äpp peaks andma kasutajale aimu, kui palju aega ta veedab oma nutitelefoni või tahvelarvuti seltsis. Samuti saavad kasutajad uudistada, missugused on nende lemmikäpid ehk kus nad kõige enam aega veedavad.

Bloombergi andmeil on uues iOS-is ka muid vidinaid, näiteks börsisõbrad saavad uuel viisil uudistada, mis aktsiaturgudel toimub.

Oma uuendustega näib Apple käivat Google’i jälgedes. Uus Android P sisaldab samamoodi funktsiooni, mis annab võimaluse kasutajatel jälgida, kui kaua aega nad veedavad mingit äppi kasutades. Ehk siis: telefon mõõdab, kui palju aega kasutaja näiteks Messengeris veedab.

Samuti on Android P-l funktsioon, mis võimaldab inimesel viia telefon “Do Not Disturb” ehk “mitte segada” olekusse. See tähendab, et telefon ei kuva kasutajale tõukesõnumeid. Samuti on operatsioonisüsteemil funktsioon “Wind Down”, mis muudab seadme ekraani heledust. Funktsioon on eriti kasulik neile, kes kipuvad telefonis ka enne magama minemist aega veetma.