Ripple'i juht: bitcoin hakkab alla käima

Krüptovaluutade hinnad on olnud suures korrelatsioonis bitcoiniga, aga see võib peagi lõppeda, sest turud saavad aru, mille poolest valuutad eristuvad, ütles Ripple’i tegevjuht Brad Garlinghouse.

„XRP ja bitcoini hinna vahel on väga kõrge korrelatsioon, aga peale vaadates on tegu kahe väga erineva tehnoloogiaga,“ ütles Garlinghouse CNBC-le. „Praegu on veel vara. Mõne aja pärast muutuvad turud ratsionaalsemaks ning investorite käitumine hakkab seda peegeldama.“

Ripple on San Franciscos tegutsev ettevõte, mis arendab praegu kiiremate globaalsete maksete tegemiseks eraldi võrgustikku. XRP on krüptovaluuta nimi, mida finantsinstitutsioonid saavad võrgustikus kiirete ülekannete tegemiseks kasutada.

Ettevõtte jaoks oli esimene kvartal rekordiline – kokku sõlmiti 20 uut partnerluslepingut, ütles Garlinghouse. Kolmapäeval teatas Ripple, et on lepingu sõlminud Kuveidi suurima pangaga.

Samas kukkus XRP väärtus selle perioodi jooksul 70 protsenti ning suuremate digirahade seas oli tegemist ühe halvima tulemusega. Terve sektor võttis esimeses kvartalis löögi vastu ning krüptovaluutade turuväärtus kukkus enam kui 50 protsenti, selgub CoinMarketCapi andmetest.

Praegu on turul kokku 1500 erinevat krüptovaluutat. Garlinghouse’i sõnul on 99 protsenti neist 10 aasta jooksul kadunud.