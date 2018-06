Investorid Olympicust: Eesti ei ole enam banaanivabariik

Vaidlustamine oleks rumal

Olympicu uuel omanikul on võimalus järelevalvekomisjoni otsus vahekohtus vaidlustada, kuid Nauri hinnangul oleks see rumal samm. Samuti oleks tema meelest rumal asuda ähvardama, näiteks müüa Läti üksus. „Läti üksuse müük on võimalik, kuid sellisel juhul tekib nõukogu ja juhatuse liikmete tsiviilvastutuse küsimus ja ma soovitaksin aktsionäridel esitada nende vastu hagi Olympicule kahju tekitamises,“ rääkis vandeadvokaat Naur.

Naur ei kahetse, et Olympicu aktsiatest liiga vara loobus. „Minu jaoks oli müük tol hetkel õige otsus, sest pidasin riske liialt suureks ja Novalpina ähvardusi tõsiseltvõetavaks,“ tõdes ta. „Nüüd on see teema minu jaoks ammendunud ja Olympic nagu eelmise talve lumi, mida ma taga ei igatse. Kohti, kuhu investeerida, on õnneks Eestis palju ja seda ka väljaspool börsi.“