Olympicu üldkoosolek otsustas aktsiakapitali suurendada

Olympic Entertainment Group otsustas aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul anda võimalus suurendada ettevõtte aktsiakapitali aktsiaoptsiooniprogrammi jaoks kuni 2,8 miljoni euro võrra ja mitterahaliste sissemaksetega veel kuni 10 miljoni euro võrra.

Koosolekul osales 21 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 147 430 464 häält, mis moodustab 97,13% aktsiakapitalist, teatas OEG.

Koosolek otsustas, et OEG nõukogul on õigus kolme aasta jooksul suurendada aktsiakapitali täiendavate sissemaksete tegemisega kuni 2,8 miljoni euro võrra, lastes välja kuni 7 miljonit uut aktsiat aktsiaseltsi juhatuse või nõukogu liikmetele, tütarühingute juhtidele või töötajatele aktsiaoptsiooniprogrammi raames, välistades aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõiguse.

Samuti otsustas koosolek, et nõukogul on õigus kolme aasta jooksul suurendada aktsiakapitali mitterahaliste sissemaksetega kuni 10 miljoni euro võrra, lastes välja kuni 25 miljonit uut lihtaktsiat eesmärgiga omandada ettevõte, või muid varasid, välistades ka selle juures aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõiguse.

Ka muutis koosoleku otsus väiksemaks rahalised piirmäärad, mis nõuavad juhatuselt nõukogu otsust. varasema 500 000 euro või 1,5 miljoni euroasemel tuleb nõukogult nüüd luba küsida 300 000 ja 1 miljoni euro suuruste tehingute kohta.

Ühtlasi muudetakse ettevõtte tahab muuta juhatuse kuni neljaliikmeliseks.

Trigon: mis seal ikka, arutame siis kohtus

"OEG kavatseb väikeaktsionäride osa aktsiakapitalist nii väikseks vahustada, et ülevõtmine muutub väga lihtsaks," tõdes endine väikeaktsionär ja advokaat Indrek Naur, kui OEG oli välja saatnud üldkoosoleku punktid.

Trigon Asset Managementi partner Veiko Visnapuu ütles toona, et OEG teates avaldatud muudatuste eesmärk on selge: nad üritavad aktsiate emiteerimise kaudu viia oma osaluse üle 90 protsendi, et selle abil käivitada ema ja tütre ühinemist. "See on tagaukse kasutamine, see on alatu, aga meie poolt oodatud," ütles ta. "See jätkab nende praegust käekirja - Novalpina tahab kompromissi asemel kohut käia."

Visnapuu kinnitas, et Trigon ei ole asjade sellise käiguga nõus. "Mis seal ikka, arutame siis kohtus," ütles ta. "Meil on väga tugevad argumendid, et neid tehinguid ei saaks teostada. Valmistame hetkel materjale ette."

