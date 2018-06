Apple kardab iPhone’i populaarsuse pärast

Tehnoloogiasait Nikkei kirjutab, et Apple on hoiatanud iPhone’ide tootjaid, et nood valmistuksid tootma oodatust vähem telefone.

Kuuldavasti on Apple öelnud, et toodetakse suisa 20% vähem iPhone’e, kuna nõudlus uute mudelite järele saab ilmselt olema varasemast tagasihoidlikum.

Möödunud aastal ütles Apple oma partneritele, et tootma peab 100 miljonit iPhone 8, iPhone 8 Plusi ja iPhone X-i. Nikkei kirjutab, et sel aastal näib Apple olevat võtnud tagasihoidlikuma positsiooni ning läinud välja 80 miljoni telefoni peale.

Nikkei kirjutab, et kolm uut iPhone’i peaksid välja tulema sügisel. Neil kõigil peaks olema FaceID kaamera, kallimatel seadmetel saab olema OLED-ekraan, nagu on praegu iPhone X-il. Odavamatel mudelitel on LCD-ekraan.

Investorid on olnud mures, et iPhone’ide müük on kiduraks jäämas. Apple tarnis selle aasta esimeses kvartalis 52,2 miljonit iPhone’i, mida on vaid 3% rohkem kui eelmisel aastal.

Apple’i aktsia on sel aastal tõusnud 12%. Täna, pärast Nikkei uudise ilmumist, on aktsia aga kukkunud 1,3%, 190,93 dollarile.