Tesla koondab

Tesla teatas täna, et koondab 9% oma töötajaist, vahendab CNBC.

Elektriautode tootja on alates aasta algusest palganud 8000 uut töötajat ning annab praegu tööd 46 000 inimesele. Kuna ettevõte plaanib ümberkorraldusi, peab 4100 töötajat firmast lahkuma.

Tesla juht Elon Musk teatas täna, et on ette võtnud firma põhjaliku ümberorganiseerimise ning see mõjutab eeskätt seda, mil viisil firmat juhitakse. Musk märkis, et põhjalikumal analüüsil selgus, et mitmete töötajate ülesanded kordavad teineteist, mistõttu pole rahaliselt mõttekas neid ametikohti pidada. Samuti lisas ta, et tootmisüksuse juhte koondamine ees ei oota.

Tesla töötajate arv on viimastel aastatel kiiresti kasvanud. Kui täna teatatud koondamised sisse arvata, on Teslal ikkagi rohkem töötajaid kui möödunud aastal.

Investorid on reageerinud Tesla otsusele hästi. Aktsia tõusis pärast uudise teatamist hoobilt 5%, praeguseks on tõus veidi kahanenud. Tesla aktsia maksab 343 dollarit.