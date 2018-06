Musk süüdistab alluvat sabotaažis

Tesla juht Elon Musk saatis täna oma alluvatele kirja, milles seisab, et üks ettevõtte töötaja on saanud sabotaažisüüdistuse, vahendab BBC.

Musk ütles, et üks ettevõtte töötajatest oskas ettevõtte seadmeid nõnda programmeerida, et need saatsid väljapoole tundlikku infot. Musk ütles, et veel pole selge, kui palju kahju võis töötaja firmale teha, ent asi paistab tema sõnul “päris halb”. Ta lisas, et ilmselt oli tegu töötaja kättemaksuga, kuna ta ei saanud ametikõrgendust.

“Nagu te teate, on ettevõtteid, kes loodavad Tesla hääbumisele,” kirjutas Musk alluvatele saadetud läkituses, viidates nii nafta- ja gaasiettevõtetele, teistele autotootjatele kui ka investoritele, kes Teslat lühikeseks müüvad.

Tesla pole ametlikke kommentaare võimaliku infolekke kohta andnud.