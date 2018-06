Tallinna Kaubamaja pikendas juhtide volitusi

Täna andis Kaubamaja teada, et pikendab nii nõukogu kui ka tütarettevõtete juhatuse liikmete volitusi.

Tallinna Kaubamaja Grupp pikendas kõikide Kaubamaja AS nõukogu liikmete volitusi järgnevaks kolmeks aastaks. Seega jätkavad nõukogus esimehena Jüri Käo ja liikmetena Enn Kunila, Andres Järving, Raul Puusepp, Meelis Milder ja Gunnar Kraft. Esimesed kolm on ettevõtte NG Investeeringud ja sealt omakorda NG Kapitali kaudu ka Kaubamaja suuromanikud.

Samuti pikendasid juhatuse liikmete volitusi Kaubamaja Grupi tütarettevõtted: Kaubamaja AS- is jätkab Erkki Laugus, TKM Auto OÜ ja AS Viking Motorsis Jüri Kuusk, Kulinaaria OÜs Andres Heiver.