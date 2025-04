SEB: Suurettevõtted eelistavad järjest enam mobiilipanka

Pangaliidestuse võidukäik

Kõige suuremaks panga kanaliks, kus klientidega kohtutakse, on Aljase sõnul internetipank, seal on võimalus teha tehinguid oma kontodelt, sooritada makseid, saada väljavõtteid ning kogu tootevalik on seal olemas. „Pangaliidestused on selline vorm, kus klient liidestab oma raamatupidamistarkvara panga internetipangaga. Mis tähendab, et igapäevaselt ta internetipanka ei tule, vaid teeb oma finantstehinguid raamatupidamistarkvaras ja see suhtleb meiega otse ning me saame kliendi tehinguid seda kaudu,“ selgitas Aljas. Lisades, et see on kahtepidi tegutsev mudel: suuremad ettevõtted kasutavad lahendusi, kus nende tarkvara on kas nende endi arendatud või otse vastu panka liidestatud, ja siis on väiksemad kliendid, kes kasutavad Eestis laialt kasutatud tarkvarasid, millel on operaatorkanali leping ja nad saavad SEBga väga lihtsalt ja otse ühenduda ning tehinguid teha.

Digitaliseerimise kasutegur

Aljase sõnul on digitaliseerimine muutnud ettevõtete finantsjuhtimise lihtsamaks. „Me näeme selgelt, et üha rohkem ärikliente liigub traditsiooniliste lahenduste juurest digitaalsete tööriistade poole. See ei ole enam valik, vaid vajadus – efektiivne finantsjuhtimine nõuab kiirust ja mugavust,“ rääkis ta. SEB on viimastel aastatel suurendanud investeeringuid pangaliidestustesse ja mobiilipanka, et muuta finantsoperatsioonid veelgi sujuvamaks. Juba praegu on näha, et pooled suurtest äriklientidest kasutavad pangaliidestusi ja teine pool teeb oma tehinguid internetipangas.

Ta tõi näite ettevõttest, kelle maksehaldusprotsessid muutusid digitaliseerimisega oluliselt kiiremaks: „Klientide jaoks on oluline, et nende andmed oleks masinloetavad, see aitab palju kaasa raporteerimiskohustuse puhul, see aitab palju kaasa, kui sul on kõik andmed süsteemides olemas. Kui varem kulus suuremahuliste maksete töötlemisele mitmeid tunde ja vajati käsitsi sekkumist, siis nüüd teevad integratsioonid ja automatiseeritud lahendused selle töö sekunditega.“ See tõestab, et tehnoloogia muudab ettevõtete finantsvooge mitte ainult kiiremaks, vaid ka täpsemaks.

Mobiilipanga eelis

Maarja-Maria Aljas rõhutas, et pangateenused liiguvad üha enam digilahenduste suunas ning mobiilipank ja pangaliidestused aitavad ettevõtete finantsjuhtimist tõhustada. Ta märkis, et juba ligi pool äriklientidest kasutab lisaks internetipangale ka mobiilipanka ja erinevaid pangaliideseid. Mobiilipanga populaarsus on kasvanud eriti suurettevõtete seas, kes vajavad reaalajas ligipääsu oma finantsandmetele. Kui varem eelistasid mobiilipangandust peamiselt väikeettevõtted, siis nüüd on see muutumas standardiks ka suuremate firmade jaoks.

Aljas rõhutas, et mobiiliäpp on suurettevõtete juhtidele oluline tööriist eelkõige finantsjuhtimise paindlikkuse ja kiiruse tõttu. Üks peamine eelis mobiilipangas on reaalajas maksete jälgimine ja kinnitamine. „Meie suurklientide seas on juhtumeid, kus kiire otsuse tegemine võib tähendada tuhandeid eurosid kasu või kahju. Mobiilipangas saab tehinguid kinnitada sekunditega, ilma et peaks ootama kontoris istuvat raamatupidajat,“ selgitas Aljas. See tähendab, et juhid saavad vajadusel kiiresti reageerida turu muutustele ja finantsriske paremini hallata.

Ta tõi välja ka turvalisuse aspekti: „Me ei räägi enam lihtsalt mugavusest, vaid ka turvalisusest. SEB mobiilipanga lahendused on varustatud mitmetasandilise autentimise ja riskituvastussüsteemidega, et kaitsta ettevõtteid võimalike küberrünnakute eest.“ Aljas rõhutas, et just suurettevõtete jaoks on oluline, et finantsprotsessid oleksid maksimaalselt automatiseeritud ja kaitstud.

Samuti on mobiilipank oluline rahavoogude haldamiseks ja meeskonnasiseste finantsotsuste tegemiseks. „Suurettevõtte juhid peavad nägema terviklikku pilti, mitte ainult eraldi kontojääke. Mobiilipangas on võimalik hallata ettevõtte erinevaid pangakontosid, analüüsida maksete suundumusi ja prognoosida tulevasi rahavooge – kõik reaalajas,“ ütles ta.

Kokkuvõttes märkis Aljas, et „mobiilipank pole enam pelgalt lisavõimalus, vaid hädavajalik tööriist tänapäeva ettevõtte juhtimises. Kiirus, ligipääsetavus ja turvalisus – need on kolm peamist põhjust, miks juhid seda kasutavad.“