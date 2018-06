Google investeerib suurelt Hiinasse

Internetihiid Google plaanib võtta korraga sihikule nii Amazoni kui ka Alibaba ning investeerib pool miljardit dollarit Hiina suuruselt teisse internetipoodi.

Kokku plaanib Google investeerida JD.com-i (Jingdong) 550 miljonit dollarit. Mõlemad ettevõtted on kirjeldanud investeeringut kui „osa laiemast partnerlusest“, vahendab Reuters. JD.com loodab partnerlusega haaret laiendada – kui praegu on tegu Hiina suuruselt teise veebipoega Alibaba järel, mis on tuntud ka mujal Kagu-Aasias, siis nüüd loodab 1998. aastal Liu Quiangdongi rajatud ettevõte kinnitada kanda ka USA ja Euroopa turul.

Google, vastupidi, loodab partnerlusega paremat pääsu Aasiasse. Investeeritud miljardid annavad Google´ile aga veidi alla protsendi tervest Hiina kontsernist. Ettevõtte suuromanikud on rajaja Liu Quiangdong (16%) ja Hiina internetihiid Tencent (20%).

JD.com-i käive on aasta-aastalt olulises mahus suurenenud ning ulatus 2017. aastal 53,6 miljardi dollarini. Kuid viimased seitse aastat on kontsern kahjumisse jäänud. Ettevõtte aktsia kaupleb ka Nasdaqi börsil, kus see on tänavu 14 protsenti kasvanud.