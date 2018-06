HKScan koondab Soomes üle 200 inimese

Ainult tellijale

HKScan teatas, et koondab Soomes tootmis- ja logistikaüksustes kokku enam kui 200 inimest.

“Meie eesmärk on tõsta märkimisväärselt tootmise paindlikkust ja efektiivsust. Selle kaudu tugevdame oma konkurentsivõimet ja suurendame kasumlikkust,” kommenteeris HKScani plaane ettevõtte tootmisjuht Sami Sivuranta.

Muudatus puudutab HKScani Vantaa, Forssa, Mikkeli, Paimio ja Outokumpu üksuseid, puutumatuks jääb möödunud aasta lõpus tegevust alustanud Rauma üksus.

HKScani esialgsetel hinnangutel võib töö kaotada 211 inimest, sealjuures võivad paljude jaoks muutuda töötingimused. Täpsemalt lepitakse kokku läbirääkimiste käigus. Esiti on teada üksnes see, et töökohtade kärpimine ei oota ees kõrgematel ametipositsioonidel asuvaid töötajaid.