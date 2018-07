Börs: tõus hoolimata kaubandussõja kartusest

USA aktsiaturud lõpetasid päeva plussis, hoolimata sellest, et Euroopa Liit ähvardas USA-d omapoolsete meetmetega lahvatavas kaubandussõjas. Börsi vedas tõusule tehnoloogiaaktsiate suurem tõus ning Tesla teatas tootmiseesmärkide täitmisest.

USA S&P 500 börsiindeks tõusis päeva lõpuks 0,31% 2726 punktini, olles vahepeal olnud ka 0,6% miinuses. Tehnoloogiaaktsiate keskne Nasdaqi indeks tõusis päeva lõpuks 0,76% 7567 punktini. Nafta hind langes 0,2% ning kulla hind langes 0,9%.

Tehnoloogiaaktsiatest vedas tõusu mälude tootja Micron Technology 3,9% suuruse tõusuga ning graafikakaartide tootja Nvidia aktsia tõusis 2,3%. Twitteri aktsia tõusis 3,0%. JP Morganilt negatiivse soovituse saanud General Electricu aktsia langes 1,8% 13,37 dollarini.

USA kauplemispäeva algus oli ärev ning ka Euroopa aktsiaturud lõpetasid päeva tugevas miinuses, kui Euroopa Komisjon andis USA valitsusele teada, et võib USA tollitariifide vastu seada omakorda USA kaupadele mahus 294 miljardit dollarit aastas, omapoolsed importtollid.

Trump on ähvardanud muuhulgas panna Euroopas toodetud autodele 20% suuruse tollimaksu, mis mõjutaks tublisti Euroopa autotööstust. Nimelt eksporditakse USA-sse 37,4 miljardi euro väärtuses Euroopa Liidu riikides kokku pandud autosid ning USA-st tuleb Euroopa Liitu vaid 6,2 miljardi euro väärtuses autosid. Euroopa Komisjon rõhutas oma märgukirjas, et Euroopa autotootjad toodavad ka USA-s ligi 2,9 miljonit autot aastas, mis annab 120 000 töökohta USA-s.

Samal ajal ütles USA kaubandusminister Wilbur Ross, et pole üldse kindel, et USA soovib Euroopa autotootjatele tolle peale panna ning pole kindel ka see, et USA sooviks Maailma Kaubandusorgranisatsioonist (WTO) lahkuda.

USA-s oli oluliseks uudiseks Tesla teadaanne, et ta suutis juuni viimasel nädalal toota üle 5000 Model 3 auto, mis oli seatud varasemaks eesmärgiks. Tesla aktsia läks esialgu selle uudise peale 5% üles, kuid päeva teises pooles tuli aktsia allapoole tagasi ning sulgus päeva lõpuks 2,3%-lises miinuses 335 dollari peal, kui tuli teade Tesla peainseneri Doug Fieldi lahkumisest. Mais teatas Tesla, et Field lahkub mõneks ajaks aktiivsest tegevusest, kuid nüüd tuli teade Fieldi lahkumisest ettevõttest.