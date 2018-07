Tesla saavutas Model 3 tootmiseesmärgi

Elektriautode tootja Tesla teatas, et saavutas oma uue seeriamudeliga, Model 3-ga, kauaoodatud eesmärgi toota 5000 autot nädalas, vahendab Reuters.

Tesla teatas, et teise kvartali viimasel nädalal tootis firma 5031 Model 3 autot. Tesla kinnitas ka varasemat positiivse rahavoo ja kasumiprognoosi ülejäänud aastaks. Tesla ütles, et ootab augusti lõpuks tootmismahtude kasvu 6000 autoni nädalas.

Tesla aktsia on uudise peale tõusnud täna 2,6% 352 dollarini, olles kauplemispäeva alguses olnud ka 5% plussis.

„Meie arvates on 5000 autoni nädalas jõudmine eespool investorite ootusi Model 3 osas. Me ootasime, et Tesla jõuab kvartali lõpuks tootmise osas 4600 autoni nädalas,“ kirjutas Evercore’i analüütik oma klientidele.

Analüütikud on jätkuvalt kahtleval seisukohal, kas Tesla suudab 5000 auto nädalase tootmismahu saavutada ka tavatingimustes, nii et töötajad ei peaks ületunde tegema. Kvartali viimase nädala 5000 auto tootmine saavutati mõnede Tesla töötajate sõnul selliselt, et viimased autod tulid tootmisliinilt ja läbisid kontrolltesti kell 5 pühapäeva hommikul. USA-s lõppeb nädal teatavasti laupäevaga.

Raha kaotav Tesla on kulutanud Model 3 tootmiseks raha ning tootmise venimine võib ohustada Tesla positsiooni keskmise hinnaga pikema sõiduulatusega elektriautode turul.

Tesla sõnul kasvas Model 3 tootmine teises kvartalis eelmise kvartaliga võrreldes kolm korda 28 578 sõidukini. Teise kvartali lõpuks oli Model 3 osas tehtud 420 000 eeltellimust.