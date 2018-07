JPMorgan käivitas Briti töökohtade lahkumise esimese laine

Reutersi käsutuses olevate sisedokumentide kohaselt asus USA pangandusgrupp JPMorgan valmistuma tuleva aasta märtsis saabuvaks Brexiti tähtajaks, paludes mõnekümnel töötajal 2019. aasta alguseks Mandri-Euroopasse kolida.

JPMorgani Briti, Mandri-Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika harudele saadetud kirjas väljendas juhtkond kavatsust suurendada grupi kohaolekut näiteks Pariisis, Madridis ja Milanos. Varem on JPMorgani Brexiti-järgseteks sihtpunktideks peetud eelkõige Frankfurti, Luxembourgi ja Dublinit, kuna neis linnades on pangal juba olemas vajalikud litsentsid. Samas rõhutas firma kirjas ka seda, et ei soovi oma töötajatele ja nende perekondadele enneaegseid ja liiga suuri muutusi kaasa tuua, kuni poliitiliste läbirääkimiste ja seadusloome tulemused pole selgunud.

JPMorgani pöördumine on märkimisväärne, kuna see saadeti laiali just ajal, mil algamas on Ühendkuningriigi peaministri Theresa May viimased pingelised läbirääkimised oma valitsusega. Chequersi maamajas toimuval kohtumisel peavad ministrid otsustama, milliseks kujuneb ÜK kaubandussuhe Euroopa Liiduga. Seejärel on Briti peaministril ning 27-liikmelisel ühendusel jäänud vaid mõni nädal, et kahe poole vahelised kaubandustingimused - sh finantsregulatsioonid - lõplikult paika panna.