Boris Johnson astus tagasi – nael langeb, aktsiad tõusevad

Suurbritannia välisminister Boris Johnson teatas täna ametist lahkumisest, mille järel Briti nael langes euro vastu 0,4%, vahendab Reuters.

Johnsoni samm oli jätkuks Brexiti ministri David Davise lahkumisele. Davis oli vastu peaminister Theresa May Brexiti kavale. Nael langes Johnsoni lahkumise järel 0,4% 88,62 pennini euro vastu ning praeguseks on naela kurss jätkanud langust, olles kell 19 88,90 penni euro vastu.

„Me saame praegu öelda seda, et nael suudab vastu pidada ministrite lahkumisele, kui see on kõik. Nael suudab vastu pidada, siis kui Johnson lahkub ning ei ava sellega väljakutse partei liidri kohale pürgimiseks,“ ütles Reutersile ING panga strateeg Viraj Patel. Ta lisas, et juhul kui Johnson soovib liidrikohta sihtida, siis võib see ukse avada edasisele selgusetusele.

Suurbritannia FTSE 100 aktsiaindeks tõusis täna 0,92%. Ekspordile suunatud Briti firmad saavad naela nõrgenemisest kasu.