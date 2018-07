Aktsiaturg tõuseb kolmandat päeva järjest

Hoolimata eelmise nädala reedel ametlikult alanud kaubandussõjast tõusevad turud kolmandat päeva järjest, kui USA aktsiaturg on 0,4% plussis ning Euroopa aktsiaindeksid on tõusnud täna 0,2% – 0,4%.

Ühelt poolt mõjutab turge positiivselt USA reedene tööjõutururaport, mis näitas majanduse head olukorda läbi tugeva töökohtade loomise trendi ning samal ajal ei näidanud palgakasv kardetud tõusu. Kaubandussõda USA ja Hiina vahel sai ametliku käigu eelmisel reedel, kuid praeguseks näib, et see uudis oli juba eelnevalt aktsiahindadesse sisse arvestatud.

Täna on rohkem tõusmas finantssektori aktsiad, mille indeks on tõusnud 1,3%, vahendab Reuters. ETF-idest on täna enim tõusmas Hiina aktsiatesse investeerivad indeksfondid, kuna Shanghai indeks tõusis möödunud ööl 2,5% ning Hongkongi indeks 1,3%. Hiina aktsiate tõusu taga on Reutersi sõnul eile õhtune teade Hiina väärtpaberituru regulaatori poolt, mille kohaselt plaanitakse vähendada piiranguid välisinvesteeringutele Shanghai ja Shenzheni väärtpaberiturgudel, et meelitada riiki rohkem väliskapitaliga, millega kiirendada majandusarengut.

Tehnoloogiasektoris on oluline, et Facebooki aktsia tegi täna uue kõigi aegade tipptaseme, mis tähendab, et tehnoloogiasektoris on veel jõudu kogu turu vedamiseks. Facebooki aktsia tõusis päeva alguses 205,80 dollari tasemele, kuid tund peale turu avanemist on aktsia 0,2% miinuses 202,72 dollari peal. Eelmisel reedel sulgus Facebooki aktsia 203,23 dollari peal. Reutersi andmetel on S&P 500 indeksis täna teinud 17 aktsiat uue kõigi aegade tipu.

Sellel nädalal algab ettevõtete tulemuste teavitamise hooaeg ning USA turul on olulisemateks ettevõteteks on käesoleval nädalal suured pangad, kui reedel teatavad oma tulemustest JP Morgan, Wells Fargo ja Citigroup.

Thomson Reutersi I/B/E/S-i kogutud andmete põhjal ootavad analüütikud S&P 500 kuuluvate ettevõtete puhul teises kvartalis 21% suurust kasumite kasvu eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes. Reuters hindab, et peamine fookus on tulemuste hooajal sellel, kas ettevõtted võiksid anda tulemuste osas hoiatusi seoses rakendatud tollimaksudega.