Börs: kaubandussõda rõhub jätkuvalt turge

USA aktsiaturg langes, kuna investorid on jätkuvalt ärevil üha tugevneva kaubandussõja retoorika pärast.

USA peamine börsiindeks S&P 500 langes täna 0,49%, seda hoolimata päeva alguse plussist. Tehnoloogiaaktsiate rõhuga Nasdaqi indeks langes lausa 0,86%.

Investoreid teeb ärevaks 6. juuli tähtaeg, millal peaksid kehtima hakkama USA-poolsed tollitariifid Hiina päritolu importkaubale, mille kogumaht on 34 miljardit dollarit aastas. Hiina on lubanud vastata samaväärsete tollidega.

Lisaks tekitas investorite hulgas segadust teoreetiline võimalus, et USA võib Maailma Kaubandusorganisatsioonist (WTO) välja astuda. USA president Trump ütles esmaspäeval, et juhul kui USA-d WTO poolt paremini ei kohelda „võime midagi teha.“

Kaubandussõja kartuses on Hiina jüaan langenud dollari vastu viimase kahe nädalaga 5%, millega on kurss langenud viimase 11 kuu madalaimale tasemele.

„USA aktsiaturu suhteliselt hea olukorra suureks mõjutaks on olnud asjaolu, et tehnoloogiaettevõtted on olnud tugevad,“ ütles varahaldusfirma Psigma investeerimisstrateeg Rory McPherson Reutersile. „ Tulemuste hooajaks on ootused küllaltki kõrgel, räägitakse 20% suurusest aastasest kasumi kasvu tasemest.“ Samal ajal hoiatas McPherson, et kuna lühiajalise ja pikaajaliste intressimäärade vahe on väga väike, siis see näitab, et USA majandus ei ole nii hea, kui kõrged lühiajalised intressimäärad seda näitavad.

Tõusev nafta hind on hoolimata turu üldisest langusest aidanud tõsta naftafirmade aktsiate hindu. Nii on Exxon Mobili aktsia täna tõusnud 0,6%, Chevroni aktsia 0,4% ning ConocoPhillipsi aktsia 1,4%. USA WTI naftasegu hind tõusis täna päeva alguses üle 75 dollari taseme, millisel tasemel pole see olnud alates 2014. aastast saadik.

Homme, 4. juulil on USA aktsiaturud suletud.