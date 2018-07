Saksamaa ja Hiina soovivad mitmepoolsete kaubandussuhete jätkumist

Saksamaa ja Hiina ettevõtted sõlmisid täna kaubandusleppeid väärtusega ligikaudu 20 miljardit eurot ning riikide liidrid kordasid valmidust panustada riikide mitmepoolseid suhteid arvestavasse kaubanduskorda, hoolimata varitsevast kaubandussõjast USA-ga, vahendab Reuters.

Kokkulepped kaubandustehinguteks hõlmasid muuhulgas Saksa ettevõtteid Siemens, Volkswagen, BMW ja BASF.

Saksamaa kantsler Angela Merkel ütles pressikonverentsil Hiina peaministri Li Keqiangi kõrval seistes, et „me mõlemad tahame alal hoida Maailma Kaubandusorganisatsiooni senist reeglite süsteemi.“

Li rõhutas vajadust võidelda protektsionismi vastu, öeldes, et Hiinal pole muud vaja, kui stabiilset ja rahumeelset kaubandussuhete raamistikku, nii et ta saaks edasi areneda ning see on võimalik vaid kooskõlas vabakaubanduse reeglitega. „Me oleme ühepoolse tegutsemise vastu,“ lisaks Li.

Saksamaa ja Hiina liidrite kohtumine oli ettevalmistuseks 16. ja 17. juulil toimuvale Euroopa-Hiina tippkohtumisele.

Täna sõlmitud ettevõtete vahelised eelkokkulepped näevad Reutersi sõnul muuhulgas ette BMW-poolset 4 miljardi euro suurust tellimust elektriautode akude osas Hiina akutootja Contemporary Amperex Technology.