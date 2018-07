Börs: nafta hind kukub, Netflix samuti

Nafta hind langes täna 4% peale seda, kui USA rahandusminister andis teada, et Iraan ei pruugi minna novembris täieliku embargo alla. USA aktsiaturg langes 0,1%. Peale turgude sulgemist tulid Netflixi tulemused, mis osutusid pettumuseks.

USA S&P 500 indeks langes esmaspäeval 0,13% 2797 punktini. Tugevad olid pankade aktsiad, mis said tuge headest teise kvartali majandustulemustest ning oodatavast intressimäärade tõusust. Nõrgad olid materjalisektori aktsiad, mis langesid seoses Hiinast tulnud oodatavast nõrgemast majanduskasvunäitajast. Naftasektori aktsiad langesid ligi 1%, kuna nafta hind tuli 3,9% alla peale seda, kui USA rahandusminister Steve Mnuchin andis mõista, et Iraani oodatavas naftaembargos tehakse erandeid. See võtab maha teatud nafta pakkumise riski, mis on mitme nädala jooksul nafta hinda aidanud ülespoole tõsta.

USA WTI naftasegu hind oli esmaspäeva õhtul 68,02 dollarit barrelist, langedes 4,2%. Brenti naftasegu hind langes täna 4,7% 71,83 dollarini barrelist.

USA ja Venemaa presidendi kohtumine turge oluliselt ei mõjutanud, kuna kohtumine kulges sõbralikus õhkkonnas ning ainus majanduskokkulepe oli sümboolne, kui lepiti kokku kahe riigi vahelise kõrgetasemelise ärigrupi moodustamises, et kokku viia mõlema riigi ettevõtjaid.

Amazoni aktsia tegi homse Prime Day kampaaniapäeva ootuses uue kõigi aegade tipu kui aktsia tõusis päeva sees 1841,95 dollarini. Päeva lõpetas Amazon 0,5% plussis 1822,49 dollari peal.

Esmaspäeval avaldas peale aktsiaturu sulgemist videoedastusprogrammi ettevõte Netflix oma teise kvartali tulemused, mis uute klientide lisandumise osas osutusid investoritele pettumust valmistavaks. Netflix kasvatas klientide arvu 5,14 miljoni võrra, samal ajal kui analüütikud ootasid 6,16 miljoni kliendi lisandumist. Viimati jäi Netflix tellijate arvu kasvu osas ootustele alla 2017. aasta esimese kvartali osas ning nüüd kardetakse, et kiireneva kasvu periood on Netflixil lõppenud.

Netflixi aktsia on järelturul 14% miinuses, kaubeldes 344,5 dollari peal. Enne tänast oli Netflixi aktsia käesoleval aastal tõusnud 108%.